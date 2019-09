Llama hipócritas a Duques

Ciudad de México

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, Duquesa de Sussex, llamó a su hija y a su yerno, el Príncipe Enrique, hipócritas por mostrarse benevolentes ante el público y seguir ignorando sus intentos de reconciliación.

En una entrevista que dio para el medio Mail on Sunday, Markle dijo que los Duques lo han tratado de una manera injusta desde su boda, y que desearía que al menos le permitieran tener una foto de su nieto, Archie.

LOS MUESTRA COMO SON

"Todos elogian lo amables y maravillosos que son, pero no son maravillosos con su propia familia. Eso es hipócrita. No puedes mostrarte a ti mismo como una organización caritativa y unir a las personas y luego volver un fantasma a tu propio padre y a toda tu familia. Su trato hacia mí ha dejado mucho que desear", declaró.

"Me gustaría que me enviaran una foto de Archie para poder enmarcarla en mi pared junto a la de Meghan. ¿No es eso lo que cualquier abuelo querría? Me encantaría saber si tiene la famosa nariz de Markle".

El distanciamiento entre la ex estrella de Suits y su progenitor se dio desde mayo del 2019, luego de que ella decidiera no invitarlo a su boda por un escándalo de fotos de paparazzi en el que involucró a la Duquesa.

NO VE POR ÉL

Al tiempo del casamiento, Markle fue intervenido tras sufrir un ataque al corazón, y afirmó que la pareja no se acercó a él al hospital ni una sola vez, y que ni siquiera lo buscaron para saber cómo se encontraba.

"Nunca hubo ningún problema entre Meghan y yo hasta hace poco. Me he quedado callado porque Meghan estaba embarazada de Archie, pero ahora estoy hablando porque ellos y sus empleados de relaciones públicas continúan sacándome de su vida", añadió Markle.

El hombre agregó que tiene la esperanza de que algún día logrará reencontrarse con su única hija de su matrimonio con Doria Ragland, y que podrán limar asperezas.

"Creo que todas las diferencias familiares pueden resolverse y creo que eso todavía puede suceder para mí, Meghan y Enrique. Siempre esperé estar tan cerca del hijo de Meghan como lo estaba de ella cuando era niña", comentó.

CITA TEXTUAL

"Por supuesto, estoy decepcionado de no ver a Archie. Tenía la esperanza de que ser madre suavizaría a Meghan y ella se acercaría",

Thomas Markle,

padre de Meghan