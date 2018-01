Llama Gobernador de Tamaulipas a no ceder en renegociación del TLCAN

NOTICIAS RELACIONADAS Entrega Tamaulipas becas del Ciclo Escolar 2017- 2018

CD. VICTORIA, Tam.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, consideró que las expresiones vertidas recientemente por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J Trump, sobre construir un muro fronterizo debido a la inseguridad en este país buscan ejercer presión en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Considero que hay muy buenos negociadores que no están cediendo a las presiones e imposiciones que pretende hacer nuestro vecino", mencionó el mandatario estatal, "una de ellas es obviamente querer señalar situaciones que suceden en México que al final del día son consecuencia de muchas otras cosas y una de ellas es el gran consumo que tiene Estados Unidos de drogas y peor aún, el tráfico de armas que vienen de allá para acá".

El pasado 16 de enero el mandatario estadunidense publicó en su cuenta personal de Twitter @realDonaldTrump el mensaje "We must have Security at our VERY DANGEROUS SOUTHERN BORDER, and we must have a great WALL to help protect us, and to help stop the massive inflow of drugs pouring into our country!" (¡Debemos tener seguridad en nuestra muy peligrosa frontera sur, y nosotros debemos tener una gran muralla para ayudar a protegernos, y para ayudar a detener el masivo flujo de drogas entrando a nuestro país!).