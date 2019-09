Llama Fox a frente contra mesianismo

Ciudad de México.

Vicente Fox llamó a partidos políticos de Oposición y a diversas organizaciones a unirse para recuperar el equilibrio de Poderes en el País, ante la conducción mesiánica de Andrés Manuel López Obrador.

"Ya me reuní con Calderón, con Margarita, con Alito de PRI, con el PAN, con los Chuchos del PRD, ya me reuní con todos, vamos a cabalgar de nuevo.

"Vamos a repetir el año 2000, con estrategia, con inteligencia, desnudando, descarando las mentiras y engaños de este personaje", señalo el expresidente Vicente Fox en entrevista, luego de acudir a la Asamblea Nacional del PAN donde el partido renovó a integrantes del Consejo Nacional.

Dijo que es indispensable restaurar los equilibrios del poder.

"Llamo a todo México, a todos los partidos políticos, no podemos estar con una sola voz, un solo personaje, imponiéndonos a su criterios que sí se hace y que no se hace.

"Las cosas van mal, se están poniendo peor, están de color hormiga. Así que cabalguemos contra tulicatas, chinchis bravas, víboras prietas y demás alimañas que se han refugiado en Morena y la 4T", expresó.

Convocó a los mexicanos a organizarse con miras a los procesos electorales del 2020 y 2021, porque es una fecha crucial, estratégica para México, porque ahí se decide el futuro del País.

"No podemos seguir perdiendo instituciones que son hoy independientes, no podemos seguir perdiendo instituciones, como el Seguro Popular, como el área de vivienda, infraestructura carreteras, no podemos seguir perdiendo empleos, perdiendo crecimiento, no podemos seguir con este pan y este circo, este circo se tiene que acabar", mencionó.

"Necesitamos un presidente, no un parlanchin, un cuate que se la pasa en las mañaneras, criticando, discriminando, eso tiene que terminarse".

Sobre su regreso a Acción Nacional, expresó que nunca dejó de ser panista y que está de regreso en casa.

"Soy panista de corazón, pero encima de eso está México, México es lo que me preocupa, el futuro de México me tiene con esta invitación de venir a colaborar con el PAN, con el PRI, con el PRD, con MC, con quiera restaurar los equilibrios del poder", puntualizó.

Dijo que todos en el País quieren acabar con la corrupción y acabar con la violencia, pero no a la manera en que "ese cuate" está proponiendo.

"Cambiemos este régimen, cabalguemos para cambiar las cosas, como lo hicimos en el año 2000", comentó.

Piden a AN derrotar el caudillismo en el poder





>El excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos llamó a los panistas a ser capaces de derrotar todo ejercicio arbitrario y caudillesco del poder.

> En un video el abogado apremió a sus correligionarios a conducirse con honestidad.

> "Si estamos viendo que nuevamente regresamos a un caudillismo que trata de arrasar con las instituciones y Acción Nacional luchó en contra de los caudillos para darle vida y fuerza a las instituciones, hoy debemos los panistas del País entender nuestra responsabilidad histórica: asumir que debemos ser la opción capaz de derrotar todo ejercicio arbitrario y caudillesco del poder, esa, y no otra, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad", sostuvo.

> El Jefe Diego -como es conocido por los panistas- llamó al blanquiazul a mantener a toda costa la unidad del partido.