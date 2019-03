Llama Ebrard a empresarios a invertir

El Canciller Marcelo Ebrard invitó al sector privado a participar en proyectos de inversión que se desarrollarán con capital de empresas estadounidenses.



En entrevista después de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Canciller adelantó que sostendrá una reunió con CEOs de empresas estadounidenses en abril.

"Les comenté del acuerdo con Estados Unidos para aumentar la inversión en México y los países centroamericanos. En el caso de México es una inversión vía OPEC, que es una organización que depende del gobierno de Estados Unidos y maneja fondos privados por 4.8 billones de dólares. Todo estriba en presentar proyectos.



"Les hemos pedido que ellos también participen en esto", explicó Ebrard.



Detalló que los sectores en donde se aplicarán estos recursos son energía, logística, infraestructura, industria ligera y turismo, entre otros.



"Los vi muy resueltos, muy decididos a que participemos juntos. Yo vi confianza y buena disponibilidad", aseguró.



"Ellos (el Consejo Coordinador) van a estar participando . Les traje una buena propuesta para que me ayudaran", señaló Ebrard.



A su vez, Carlos Salazar, presidente del CCE, afirmó que en la reunión con Ebrard hablaron de la firma definitiva del T-MEC.



Comentó que no es conveniente abrir ninguno de los capítulos porque eso implicaría volver a empezar en las negociaciones.



"En las próximas semanas, los diferentes Congresos de los tres países tendrán que someter a su legislación la forma definitiva del Tratado. Esperemos que transcurra bien.



"Estamos conscientes de que no es conveniente para nadie abrir pedazos del Tratado porque eso implicaría volver a empezar desde cero la negociación", subrayó Salazar.