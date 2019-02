Llama Cruz Roja a donar medicina

Autoridades de la Cruz Roja invitan a la ciudadanía a donar medicamentos que no estén caducados, porque hay mucha gente que los necesita e indiscutiblemente le servirán a personas que no los pueden comprar.

"Aquí con cierta frecuencia llegan a regalarnos medicinas que todavía pueden utilizarse sin riesgo alguno para quienes las requiere para curar alguna enfermedad", dijo Clara Zamarripa Ríos, coordinadora de Imagen y Comunicación Social de la institución.

Hay quienes compran los fármacos y por una u otra causa ya no los usan pero si todavía no están caducos, pueden traerlos aquí a la benemérita Cruz Roja para tenerlos a la mano y entregarlos a quienes vienen a consulta médica y no tienen recursos para adquirir los que les recetan los doctores.

Si ya están obsoletas las medicinas, lo mejor es que no nos las traigan porque a nosotros nos cuesta tenerlas aquí pues hay que embolsarlas y no las podemos tirar como si fuera una basura cualquiera porque nos multaría la autoridad competente.

Lo que más se necesita, porque así lo señalan las consultas que se brindan, son medicinas para aliviar enfermedades de las vías respiratorias, dolores de cabeza, pero también otras más que bien pueden utilizarse, terminó diciendo Zamarripa Ríos.