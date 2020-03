Llama Codhet a dar servicio con respeto

La titular de la Comisión de Derechos Humanos en el estado (Codhet), Olivia Lemus Navarro, hizo un llamado al personal que trabaja en organismos especializados en atención a las mujeres de Reynosa para asumir una postura de respeto y de compromiso a sus funciones.

A fin de frenar los feminicidios, ya que consideró que este tipo de delitos se comete por las anomalías, impunidad y falta de seguimiento a las denuncias.

"Existe poca empatía dentro de las unidades de investigación que se supone son las que deben atender el tema, es importante que el personal que trabaja se haga responsable, ya que los feminicidios se dan gracias a la impunidad que existe la violencia, si se atendería de forma multidisciplinaria las medidas de protección y seguimiento a los casos no habría mujeres asesinadas".

En Reynosa existe el Centro de Justicia para las Mujeres y el Instituto Municipal para la Mujer en el que las víctimas de violencia de género pueden acudir a denunciar, por lo que el llamado se centra al personal de estas áreas.

En lo que va del 2020 se han reportado 4 feminicidios, uno de ellos en esta frontera. Lemus Navarro lamentó que resulten insuficientes las labores de conciencia y de prevención impartidas en escuelas, centros de trabajo o lugares de recreación.

"Debemos atender la problemática, las denuncias llegan y van en aumento, desgraciadamente la mayoría de las mujeres que han sufrido abusos es de parte de sus parejas sentimentales, quienes las amenazan, si los centros de justicia hicieran una labor eficaz veríamos un cambio".

Agregó que se trabaja en protocolos para evitar que las mujeres sean doblemente víctimas al momento de denunciar.

"Nos hemos enterado que a las víctimas de violencia cuando llegan a denunciar les dicen cosas como que les pasa eso porque quieren, porque les gusta aguantar, porque no se quieren salir de esa situación y no es así, esto es una problemática integral, de cuestiones afectivas, de salud mental, no es justo".