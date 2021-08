Llama Cárdenas a evitar polarización y violencia en campañas

"Nosotrxs llamaremos siempre a la sensatez, a que se abra el diálogo, a que se cuiden las palabras y se encuentren cuáles son las verdaderas causas de las discrepancias las que, cuales quiera que sean, deben recibir la tolerancia de lo opuesto, esa será la actitud responsable y es el más poderoso por su posición dentro de la sociedad o en su caso, por su fuerza moral derivada de su observancia a los principios que proclama y del acatamiento riguroso del Estado de Derecho, a quien corresponde tomar la iniciativa", sostuvo.

Cárdenas subrayó que las campañas electorales se llevarán a cabo en medio de una pandemia a la que no se le ve el fin y que, entre otras cosas, ha generado escasas perspectivas de crecimiento, así como la previsión de que aumentará el desempleo y la pobreza.

En este sentido, dijo que la tolerancia y el respeto no significa ceder ni entregar posiciones sino fortalecerse unos a otros construyendo así una democracia cada vez más sólida y una convivencia social cada vez más fructífera.

El fundador del PRD advirtió que Nosotrxs no es ni será parte de la confrontación, porque lo que les interesa y por lo que luchan es por la salud de la nación.

"La polarización, inadmisible desde mi punto de vista, es aquella que en el fondo sólo pretende agudizar, exaltar la animosidad entre posiciones diferentes, y me parece y lamento que vaya a ser esa la que estaremos encontrando en las campañas. Esa polarización no se da en torno a ideas sino en lo general respecto a personas, es una polarización no sólo irresponsable, sino que puede llevarnos a extremos de irritación y violencia que podrían llegar a tornarse incontrolables. Cuidémonos de no llegar a noches de San Bartalomé o de cuchillos largos", reiteró.

Cárdenas se refirió también a las alianzas electorales al afirmar que el común denominador es que los partidos políticos han abandonado sus ideologías y no expresan ideas que configuren un modelo de País o de sociedad a desarrollar en lo inmediato y largo plazo.

"Algo que resalte en las alianzas partidarias que se están dando, es que se unen agua y aceite sin que podamos saber, si llegan a un cargo de elección, qué es lo que prevalecerá, si el agua o el aceite o tendrán una permanente agitación sin llegar a mezclarse. Vemos así las contradicciones a la orden del día y nada que les interese que no sea la elección misma ya inmediata y previa a ella el hacerse de candidaturas", dijo.

El ingeniero advirtió que si los candidatos y partidos no presentan propuestas de cómo enfrentar los problemas nacionales, estatales y municipales estarán diciendo que ni candidatos ni partidos asumen compromisos frente a los electores.