Llama Arzobispo a reducir lujos

Monterrey, México.

"No porque lo pide el Gobierno, no porque lo mande la ley", expresó Rogelio Cabrera López en su rueda de prensa dominical.



"Sino por generosidad, por la realidad que vive nuestro País. Cuando las desigualdades se hacen muy grandes vienen revoluciones. Por ética y moral todos tenemos que bajarle a todo exceso".



El también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano incluyó a sacerdotes y Obispos en un llamado general a moderar lujos.



Dijo que cualquier ostentación y lujo no van con ni con un sacerdotes ni con un servidor público.



"Todos tenemos que moderar nuestros lujos", exhortó.



"El Papa nos ha pedido y creo yo también que los fieles así nos lo están exigiendo, que también los sacerdotes, los Obispos, nos contentemos con nuestro salario".



La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de poner tope a los salarios de funcionarios públicos desató en los últimos días una controversia, especialmente por parte del Poder Judicial.



"Creo yo que cada uno tiene que responder a esta inquietud muy válida, moralmente necesaria, que tiene el Presidente de la República", expresó Rogelio Cabrera López en su rueda de prensa dominical.



"Cada Poder tiene que ver cómo responder a esta inquietud y también a este grito popular de que ya no quieren excesos de nadie".