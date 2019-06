Llama Arzobispo a IP a ayudar a México

Monterrey, México.

Al señalar que el acuerdo comercial logrado entre México y Estados Unidos es una tregua provisional, el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, llamó a los empresarios, especialmente regiomontanos, a mantener sus inversiones en el País y generar empleos.



"Con mucho respeto, sobre todo a los empresarios de Monterrey, (invito a los empresarios mexicanos) a que tengan paciencia, a que luchen por un mundo mejor, a que generen empleo en nuestro País", expresó el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hoy en rueda de prensa en la Catedral de Monterrey.



"De esta manera podemos resolver las situaciones que tienen los mexicanos, pero también de esa manera podemos dar una mano más abierta a los migrantes que deseen quedarse con nosotros".



Durante una semana, el Presidente Donald Trump amenazó con establecer aranceles que desequilibrarían la economía mexicana en caso de que el Gobierno de México no tomara medidas para frenar la migración humana desde el sur de la frontera. Y aunque el ambiente tras el acuerdo fue de festejo, el Arzobispo llamó a considerar la temporalidad.



"Me alegra que se haya celebrado una tregua económica", dijo, "sabemos que no es una resolución definitiva. México siempre tiene sobre su cabeza la espada de Damocles, siempre amenazado, siempre con dificultades".



Cabrera López se pronunció a favor de uno de los puntos del acuerdo, que consiste en una migración ordenada de quienes ingresen por la frontera sur. Esta medida permitirá proteger a quienes cruzan por el País, señaló.



"México, aunque pobre, aunque come tortillas con frijoles, siempre está dispuesto a compartir con quien pasa por nuestras tierras", dijo.



"Pido a los católicos y a toda la gente de buena voluntad, que quite de su mente un concepto negativo del migrante, el migrante ni es asesino ni es criminal, es un ser humano".



Espera justicia en caso de líder de Luz del Mundo

Sobre la detención en Estados Unidos por delitos sexuales de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia Luz del Mundo, Cabrera López respondió que espera que la justicia estadounidense proceda apegada a la verdad."La iglesia católica sabe lo que es enfrentar un tema tan delicado como es el abuso de menores, un asunto que toda la humanidad y todos tenemos siempre que decir que eso está mal."No sé si él hizo o no hizo una cosa mala o un delito, pero los jueces que lo hagan bien".Dijo que espera que los fieles de Luz del Mundo no pierdan la esperanza."Nos sentimos muy cercanos a los fieles de la Iglesia Luz del Mundo, porque nosotros creemos en la fraternidad espiritual, pedimos por la comunidad para que este problema no les haga perder la esperanza ni el gusto de seguir fieles a su iglesia y fieles a su credo".