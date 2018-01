Llama Anaya a Meade "candidato de acero… de a cero votos"

CANCÚN, QR.- El precandidato de la coalición PAN-PRD-MC, a la presidencia de México, Ricardo Anaya, llamó a su oponente José Antonio Meade "candidato de acero… de a cero votos", pues su campaña "no levanta" y puso como ejemplo la convocatoria que el ex secretario de Hacienda postulado por el PRI tuvo en Cancún, en un evento organizado el viernes pasado.

Durante su único acto público en esta misma ciudad, Anaya evocó la "reducida" asistencia de militantes que registró el evento que el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), protagonizó en la zona turística de este centro vacacional.

"Apenas si se les contaba con los dedos de la mano" –dijo– "por eso hasta los mismos priístas dicen que Meade es un candidato de acero. ¿Saben por qué? Porque es un candidato de a cero votos", expresó, provocando la hilaridad de la militancia azul, amarilla y naranja que se concentró en el Salón Turquesa, en una región popular de la ciudad.

El panista criticó la propuesta de Meade Kuribreña de confiscar bienes ilícitos a funcionarios "corruptos", pues dijo que al mismo tiempo se rodea de ellos y citó el caso del ex secretario de gobierno de Borge, Gabriel Mendicuti Loria, quien el pasado viernes le acompañó durante la comida que tuvo con empresarios en el hotel Moon Palace y, al día siguiente, fue detenido por policías ministeriales.

"Por un lado presenta un programa para acabar con la corrupción, pero se le ve acompañado del secretario de gobierno de Roberto Borge, que al día siguiente ya está en la cárcel. Esas son las compañías del precandidato del PRI", expresó.

Acompañado de su esposa e hijos, Anaya aseguró que Quintana Roo puso el ejemplo al votar por la alternancia que sacó al PRI del gobierno, lo que permitió romper con "el pacto de impunidad", que existía entre gobernadores del tricolor y lo que dio pie a la captura de Borge.

"Roberto Borge está en la cárcel pagando las consecuencias, porque llegó la alternancia; de lo contrario, estuviera en Miami, disfrutando de las tierras, las navieras, los barcos, el dinero, los relojes…", señaló, al referirse a los terrenos que el ex mandatario, presuntamente adquirió a través de prestanombres a las empresas que fundó y a la vida de lujos que gustaba darse con recursos presuntamente emanados del erario público.

El panista también arremetió contra el precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de "incongruente", pues en el discurso –subrayó– condena la corrupción, pero en Quintana Roo recluta a ex servidores públicos de la administración del ex gobernador Roberto Borge, vinculado a proceso y preso, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

"Ahora vemos cómo los más cercanos a Borge, los más corruptos, se están yendo a Morena. Ahí andan acompañando a López Obrador. Esta es la incongruencia de las políticos", manifestó, al añadir que las propuestas de cambio que ofrece el fundador de Morena, son "antiguas", frente al "cambio inteligente y con visión de futuro" que ofrece la alianza que representa el panista.

Al desplegar una serie de estadísticas oficiales que colocan a México cómo el país más corrupto, con los más bajos salarios, con la inseguridad más alta en los últimos 20 años, con atrasos en educación y tecnología, el precandidato albiazul preguntó si aún con esos resultados habría alguien que deseara que el PRI se mantuviera gobernando al país.