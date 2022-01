Llama AMLO a retomar clases

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró necesario normalizar todo el sector educativo y exhortó a las autoridades universitarias a regresar a clases presenciales, argumentando que ya no hay riesgos graves por la pandemia de coronavirus y su nueva variante Ómicron.

"Nosotros estamos recomendando que se regrese a clases presenciales, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando y los padres nos ayudan mucho porque si un niño está con problemas de garganta y se siente mal, que no vaya a la escuela, que se quede en la casa, pero si está bien, no hay problema, que vaya a la escuela y tenemos que seguir con clases presenciales", expresó.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal lanzó un llamado nuevamente a las autoridades de las universidades en el país.

"Vuelvo a hacer un llamado a las universidades porque ya se pasaron, hay muchas universidades que no regresan a clases presenciales, respetuosamente porque nada sustituye a las clases presenciales, además no todos tienen la oportunidad de contar con internet y además la escuela es el segundo hogar", señaló el mandatario.

Incluso, dijo que los niños han expresado que se sienten bien con el regreso a las aulas, de acuerdo a información proporcionada por la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez.

"Los niños se sienten bien, es en el nivel superior donde lo están pensando bastante, entonces yo creo que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo y vamos nosotros a estar pendientes porque todo esto se politiza", reprochó el presidente Obrador.