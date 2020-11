Llama AMLO a no dejarse 'manipular' ante inundaciones en Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO.- Por segundo día consecutivo, y como parte de la supervisión de la ayuda a los damnificados por las inundaciones en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus paisanos que no se dejen manipular por "líderes corruptos" ahora que "le salió carne al hueso".

"Se les va a atender a todos, y (les pido) que no se dejen manipular porque como hay temporada electoral hay mucha politiquería, entonces allí están los que quieren los cargos. Como ya le salió carne al hueso y que andan allí hasta repartiendo despensas, queriendo quedar bien con la gente, ya eso es historia, ya eso ya no funciona", expresó en declaraciones a los medios.