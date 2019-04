Llama AMLO a Marko Cortés a no hacer el ridículo

Ciudad de México.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, a no hacer el "ridículo", a no exponerse, luego de que éste acudió a la Organización de los Estados Americanos (OEA), para presentar una alerta sobre la posible amenaza que presentan al sistema democrático en México, por la pretensión de reelegirse ante la consulta de revocación de mandato y aparecer en las boletas electorales del 2021.

"Anoche me enteré que hace cuatro días el presidente de un partido conservador fue a la OEA, a denunciarme porque pretendo reelegirme, pero independientemente del absurdo de la denuncia, lo que me llamó la atención es que me enteré tres días después, eso qué significa, que nadie toma en serio un acto de esa naturaleza, entonces se hace el ridículo.

"No está da más darle un consejo a nadie, con todo respeto, que no se expongan, que los dirigentes no se expongan, que respeten a la gente, hay que avisarles, hay que mandarles ya un telegrama, correos electrónicos", expresó.

El pasado viernes, Cortés Mendoza informó mediante un comunicado que había acudido a las oficinas de la OEA en México, para entregar una carta dirigida al secretario general, Luis Almagro Lemes, en donde planteó una serie de amenazas que se presentan al sistema democrático, mediante acciones que desde el gobierno federal y el Congreso lesionan los principios de legalidad, equidad y dañan el orden constitucional.

"Desde el Poder Ejecutivo se están realizando consultas públicas vinculatorias de los mínimos elementos de certeza e imparcialidad, para poder considerarse legítimas y legales. Todas ellas se han realizado al margen de las instituciones constitucionales", señala el escrito.

La misiva explica que el Poder Ejecutivo a través de la Cámara de Diputados, utilizó su mayoría legislativa para aprobar una reforma constitucional, con la cual se pretende establecer una consulta de revocación de mandato solicitada por el Ejecutivo, convirtiéndose así en un riesgo de ratificación.

Además de pretender aparecer en la boleta electoral del 2021, para que de esta manera, "genere ventajas para el partido político del Presidente, si la boleta para el revocatorio está en la mesa electoral, el mismo día de la elección del Congreso".