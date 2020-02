Llama actor de "Joker" a la lucha por la igualdad, el amor y la humanidad

NOTICIAS RELACIONADAS Hacen historia

Joaquin Phoenix se ha alzado con el premio al mejor actor gracias a su interpretación en 'el Joker' en la 92ª edición de los Oscar.

El actor además, nos ha acostumbrado en los últimos meses a sus discursos, que no han sido pocos, donde ha revindicado distintas cosas.

En los Globos de Oro hizo un alegato contra el cambio climático y a favor del veganismo, más tarde utilizó SAG Awards rindió homenaje a Heath Ledger y en los BAFTA criticó duramente a la industria del cine por la escasa diversidad en las nominaciones a los premios.

Ahora, el actor norteamericano ha hecho un llamamiento a la lucha por la igualdad, el amor y la humanidad.

A continuación dejamos el discurso completo del ganador del Oscar:



"Me siento mucho mejor y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros, compartimos la misma riqueza que es el amor por el cine.

No sé donde estaría sin ello. Uno de los principales dones es la posibilidad de utilizar nuestra voz.

He pensado mucho las condiciones que nos enfrentamos, hablemos de desigualdad de género, de racismo, de LGTB, de los animales... la lucha contra las injusticias.

Un pueblo, una raza no tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico y explotamos nuestro entorno para nuestro bien.

Creemos que la idea del cambio político es que tenemos la necesidad de sacrificar algo, pero cuando aprovechamos el amor como principio podemos llevar a cabo sistemas de cambio beneficioso para el ser humano.

He sido granuja a lo largo de mi vida, pero muchos me han dado una segunda oportunidad.

Y eso es lo mejor cuando nos apoyamos y nos educamos y llegamos a la Redención.

Es lo mejor de la humanidad.

Mi hermano, cuando tenía 17 años, escribió esta letra: 'corre al rescate y la paz vendrá después".

