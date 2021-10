Llama a vacunar a los pequeños

Matamoros, Tam.- Aún y cuando la pandemia del Covid-19 no ha terminado, sí ha dado un respiro a los mexicanos, por lo que los gobiernos tienen que aprovecharla para vacunar al mayor número de niños y jóvenes que aún no cuentan con la inmunización contra esta enfermedad, consideró el obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

Explicó que se tiene un avance positivo en cuanto a la aplicación de las dosis de las diferentes vacunas, pero aún falta la población que también se considera como vulnerable como son los niños y jóvenes, esperando que pronto se hagan llegar los biológicos que se necesitan.

Resaltó que al estar vacunados el ser humano se protege un poco más contra esta enfermedad o por lo menos no llegan al grado de ser hospitalizados, por eso de la importancia que ya se haga llegar esta vacuna a toda población.

"Ahora tenemos que recordad que la pandemia no ha terminado, no por estar vacunados ya no debemos de seguir con las indicaciones, al contrario, hay que seguirnos protegiendo en contra de esta enfermedad que ha sido mortal para muchos seres humanos", dijo.

Recordó que en el caso de la Diócesis a pesar de los altos índices de contagio que se presentaron, desgraciadamente dos sacerdotes perdieron la vida a consecuencia de esta enfermedad, quizás en su momento fue por descuido, por no saber como enfrentar esta enfermedad, pero después se pudo lograr frenar esto y no paso a mayores, pero si fue lamentable la perdida de nuestros hermanos y de muchos amigos, así como conocidos que ya están con el Señor.

Lira Rugarcía indicó que ahora los menores de edad son los más vulnerables por la falta de vacuna, sin embargo, confiamos en las autoridades que pronto estarán haciendo llegar los biológicos suficientes para poder inmunizar a toda esta población en contra del Covid-19.