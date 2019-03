Llama a no violentar el Debido Proceso

Hay que tener un sano equilibrio pero apoyar más a la dignidad y la vida de las personas que eso es lo que más nos tiene lastimados hasta este momento . José Ciro Hernández Arteaga, presidente la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local

Cd. Victoria, Tam.- Con la finalidad de que la vigilancia y el cuidado de los Derechos Humanos no se conviertan en un obstáculo para la impartición de justicia, el diputado local por el Distrito 18, José Ciro Hernández Arteaga, hizo un llamado a los cuerpos de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para que se apeguen al Sistema Penal.

El también presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local recordó que algunos vinculados a proceso han tenido que ser puestos en libertad debido a que la detención, o la integración de la carpeta procesal, no se llevó apegada a Derecho, "por el tema de los Derechos Humanos y debido a violaciones al debido proceso, por cuestiones como estas que se vulneraban sus derechos cuando son detenidos".

Hernández Arteaga destacó que no debe relajarse la vigilancia en el respeto a los Derechos Humanos pero recalcó que esto no debe ser excusa para que posibles delincuentes queden libres por una investigación mal realizada, "debemos de proteger a la persona, a la persona que falló o dañó la vida de otro trátalo como persona, pero no quiere decir que tenga un trato preferencial por ser indiciado y dejar en total vulnerabilidad a quien es víctima", y recalcó, "hay que tener un sano equilibrio pero apoyar más a la dignidad y la vida de las personas que eso es lo que más nos tiene lastimados hasta este momento".

En otro tema el diputado altamirense consideró que la presencia de las fuerzas armadas en las calles da tranquilidad y certeza a la ciudadana, mientras que en el caso de la Guardia Nacional dijo que esta también vendrá a reforzar la vigilancia en el Estado y los municipios pero a pesar de contar con elementos tanto del Ejército como de la Marina contará con carácter civil.