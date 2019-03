Llama a no discriminar por orientación sexual

Leonel Roda Cortina es un joven transexual desde que tiene siete años, que han pasado entre barreras de la sociedad y discriminación, pero que las ha enfrentado con tolerancia y aceptación.

Se identifica con el nombre de Loreley y comenta que ha recibido terapia para aceptar y reconocer sus características propias, ya que la sociedad te dice una cosa.

"Es como estar encerrado en un cuarto, tu quieres hacer algo pero te dicen no puedes, no puedes usar rosa, no puedes jugar con las niñas, no puedes jugar con las muñecas, pero tu bioquímica cerebral te dice otra cosa, es como estar en un cuartito y se te condena a no salir hasta que seas la persona que cumple con el status de un rol de género, yo desde la secundaria quería tener un novio como mis amigas", expresó.

Loreley explica que aunque se ha avanzado en el tema de la apertura sobre la comunidad LGTB, falta educación desde niveles educativos.

"Son personas con derecho a vivir, expresarse, ha ser admiradas, hace falta una conciencia, una educación mucho más amplia a niveles educativos desde básica para evitar abusos infantiles, discriminación los abusos laborales, al final todos somos personas, el género o la orientación sexual no tiene nada que ver con lo que hacen las personas, porque los violadores, asesinos o secuestradores muchas veces son personas tan normales y que socialmente son aceptadas", apuntó.

Aunque ha tratado de terminar una carrera, no lo ha logrado por diversas causas, entre ellos la discriminación social y económica.

"Mi madre fue una persona humilde que se forjó con trabajo duro y esfuerzo, yo estaba estudiando pero la deje por una fuerte depresión que estaba pasando, desgraciadamente cuando empiezas la terapia hormonal y la transición de género pasas por muchos cambios y es una travesía, no tuve apoyo de familiares o amigos solamente de mi, hubo personas de una religión y compañeros me levantaron falsos", dijo.