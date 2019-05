Llama a los próximos a construir acuerdos. Deben conservar carácter de contrapeso

No podemos seguir llegando al Congreso a hacer decisiones tan importantes para los tamaulipecos viendo a ver qué va a pasar o viendo a ver qué voy a aprender, yo creo que ya debemos de llegar sabiendo lo que tenemos que hacer dentro de un Congreso . Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local

Cd. Victoria, Tam.- A menos de una semana para que sea celebrada la jornada electoral en la cual habrá de renovarse el Congreso del Estado, el presidente de la Junta de Coordinación, Glafiro Salinas Mendiola, hizo un llamado a quienes resulten favorecidos con el voto ciudadano para que busquen llegar a acuerdos con el Ejecutivo estatal, pero conservando su carácter de contrapeso legislativo.

"Algunos dicen ´son el contrapeso, hay que llevarle la contra, no hay que estar sometidos´, qué error tan grande porque definitivamente los problemas entre los políticos los paga el pueblo", mencionó el político neolaredense quien además es el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, "cuando lo entiendes perfectamente bien y vas a tomar acuerdos con el Ejecutivo vas con la intención de cómo hacer las cosas, no de cómo no hacerlas".

El diputado Salinas Mendiola recordó que el papel de la LXIII Legislatura de Tamaulipas ha sido de cooperación con el Gobierno del Estado pero ejerciendo su autonomía como uno de los tres poderes del Estado; mencionó que en las iniciativas enviadas por el Ejecutivo, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se han buscado consensos en beneficio de la ciudadanía.

"No podemos seguir llegando al Congreso a hacer decisiones tan importantes para los tamaulipecos viendo a ver qué va a pasar o viendo a ver qué voy a aprender, yo creo que ya debemos de llegar sabiendo lo que tenemos que hacer dentro de un Congreso porque son decisiones muy importantes las que se hacen", la próxima semana se eligen 22 diputados de mayoría y 14 de representación proporcional para un período de dos años que inicia el primero de octubre de este año y que concluirá el 30 de septiembre de 2021.