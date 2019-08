Llama a la conciencia

Ciudad de México

Vadhir Derbez manifestó que el tener a cargo una mascota no es cosa de juego, sino una responsabilidad personal, un compromiso.

El actor hizo un llamado a todas las personas que cuenten con animales en su casa, a que se comprometan a cuidarlos, darles de comer y evitar que sean maltratados.

El hijo del productor y actor Eugenio Derbez, quien participa en la película Como si fuera la primera vez, señaló que al igual que su padre, él está comprometido con la causa del cuidado animal, por lo que invitó a quienes los tienen, los amen y no los abandonen en la calle.

DEBEN

AMARLAS

Quienes tienen mascotas deben amarlas, porque son seres vivos que brindan compañía de muchas maneras, por lo que les aconsejo no dejarlas abandonadas en la calle", comentó.

Vadhir señaló que admira la labor que ha hecho su papá en contra del maltrato animal, "desde su trinchera ha tratado de ayudar a crear conciencia y ese ejemplo es el mismo que sigo, porque es importante generar respeto".

Compartió que en alguna ocasión, mientras manejaba sobre una avenida muy transitada en la Ciudad de México, encontró a un perro extraviado y desorientado, al que recogió y llevó a su casa; luego se dedicó a buscar al dueño a través de las redes sociales.

Dijo que pudo dar con el propietario, a quien se lo entregó.

NO ABANDONARLAS

Él estaba realmente feliz de haberlo encontrado y eso me hizo pensar que debemos cuidar y querer a las mascotas. No hay que abandonarlas en la calle, son seres vivos, no muñecos de peluche", insistió el actor de cintas como El tamaño sí importa, Dulce familia y 3 idiotas, entre otras.

Reconoció que aunque no ha participado en campañas para evitar el maltrato de los animales, desde su trinchera pone su granito de arena en el tema, así como en asuntos como el cáncer, pero no habla mucho de esta labor social porque considera que es algo muy personal.