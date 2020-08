Llama a la cigüeña por segunda ocasión

La actriz Rachel McAdams está en espera de su segundo hijo presumiblemente con su pareja, el guionista Jamie Linden, reportó Entertainment Tonight.

La estrella no reveló el hecho pero su estado avanzado de gravidez se captó luego de que se le viera saliendo de una tienda infantil en Los Ángeles el miércoles.

McAdams ha mantenido su vida privada en extremo resguardo; se sabe que en 2018 dio a luz a su primer hijo junto a Linden, aunque ella no ha dado a conocer el nombre del pequeño hasta el momento; sólo dio a conocer en noviembre de ese año cómo fue para ella convertirse en mamá.

"Es lo mejor que me ha pasado, sin duda. (La gente dice) Que tu vida ya no es tuya. Pero tenía 39 años de mí, estaba harta de mí, estaba tan feliz de poner el foco en otra persona", contó en ese entonces a The Sunday Times UK.

La protagonista de Chicas Pesadas dijo que esperó mucho tiempo para convertirse en madre, y que no quería hacerlo antes de que fuese el momento adecuado.

"Me estoy divirtiendo siendo madre más que nunca. Todo en ello es interesante, emocionante e inspirador para mí. Incluso en los días difíciles. Hay algo encantador en ellos".