Llama a fortalecer tejido social, con la educación

Es trabajo de los maestros y los padres de familia, es algo que debemos hacer en conjunto . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Al realizar la entrega de las becas Propósito y Virtud en la capital del estado, elFrancisco García Cabeza de Vaca convocó a estudiantes, padres de familia y maestros a fortalecer el tejido social a través de la educación desde el hogar y las aulas.

Aseguró que el tejido social son todos y como tal se requiere del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, para restablecerlo y fortalecerlo.

"Es trabajo de los maestros y los padres de familia, es algo que debemos hacer en conjunto. ¿De quién es la responsabilidad de recomponer el tejido social? ¿Del Gobierno del Estado?, en parte. Pero todos tenemos la responsabilidad para ser un mejor Tamaulipas y esto es clave y fundamental, es por eso que le apostamos mucho a la educación", convocó el mandatario en un mensaje de concientización sobre la educación dirigido a los asistentes.

Destacó la labor de los maestros en los esfuerzos por fortalecer los valores y elevar la calidad educativa en el estado, a través del deporte y la enseñanza del inglés, a quienes reconoció como inspiración personal y de los alumnos tamaulipecos.

"Gracias al deporte y al inglés conseguí una beca deportiva en la Universidad de Houston donde me recibí con dos carreras. Si no hubiera dominado el inglés no habría tenido esa beca y eso me abrió muchas puertas, me dio mucha seguridad y probablemente si eso no hubiera pasado no estaría parado aquí como gobernador de Tamaulipas: esa es la diferencia que hace una maestra o maestro en un niño o un alumno, por eso los reconozco", manifestó.

Finalmente convocó a los padres de familias a colaborar con el Gobierno del Estado para resaltar la grandeza de Tamaulipas que radica en los hijos, su educación, en la unión familiar y el fortalecimiento de valores como la honestidad y el respeto.