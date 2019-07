Llama a evitar la "adicción a la tecnología": Aguiar Retes

CIUDAD DE MÉXICO.

El arzobispo primado de México dijo que "como seres pensantes, la sociedad tiene la capacidad y un buen razonamiento que ayuda a no caer en situaciones de esclavitud"

Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México llamó a los fieles católicos a no ser individualistas y a reflexionar sobre la necesidad que tiene el ser humano de su prójimo y a evitar las nuevas esclavitudes como la adicción a la tecnología.

Al presidir la homilía dominical en la Basílica de Guadalupe, el prelado afirmó que "nadie podrá dejarse guiar en el individualismo, que es lo peor que nos puede suceder, debemos descubrir esa necesidad que tenemos de los otros".

En su discurso litúrgico, el cardenal dijo en que "como seres pensantes, la sociedad tiene la capacidad y un buen razonamiento que ayuda a no caer en situaciones de esclavitud".

"Todos tenemos esa condición humana que nos tienta una y otra vez, el egoísmo y muchas veces no sabemos vencerlo, caemos en situaciones de esclavitud (...) pero podemos liberarnos de ellas", dijo.

Aseguró que a diferencia de los animales, los seres humanos son capaces de discernir entre el bien y el mal y no obrar por instinto.

"Tenemos esa libertar de discernir, esa capacidad es la que nos hace superiores, pero es lamentable cuando lo hacemos a nuestra conveniencia, cuando ese discernimiento nos daña".