Llama a denunciar los delitos

Tampico, Tam. - Luego de que el regidor de Tampico, Alberto Sánchez Neri declarara que los delincuentes tienen medidos a los Policías para asaltar bancos y otros delitos, el coordinador estatal de las Mesas de Seguridad, Luis Apperti Llovet, dijo que es imposible que en las ciudades no haya delitos.

Indicó que más bien, hace falta la cultura de la denuncia para que las autoridades actúen en consecuencia.

"En seguridad vamos muy bien, en el cierre de año, Tamaulipas aparece en los semáforos con ninguna señal en rojo y en la zona conurbada todos los delitos de alto impacto por debajo de la media nacional", refirió.

Dijo sobre las declaraciones del edil de izquierda que respetan las opiniones de cada quien, pero en la mesa de seguridad se van más por los resultados que en las opiniones.

"Es imposible que no haya delitos, no existe un lugar en el que no los haya y obviamente las capacidades que tenemos de la policía tienen que ir creciendo", aseveró Apperti Llovet.

Agregó que muchas veces la gente no denuncia y que si bien es cierto sí ha crecido la cultura en ese sentido, aún falta muchísimo por hacer.

Añadió que en este tema mucho afectan las redes sociales, "hay mucha psicosis en redes sociales, nos mandan imágenes de cosas falsas que confunden mucho a la sociedad y que no abonan en una cultura de denuncia", expuso.