Llama a bomberos para llenar alberca

Inconsciente mujer reportó un supuesto incendio a Protección Civil y Bomberos por la tarde, pidiendo la rápida presencia de los "tragahumo", para finalmente tratarse de una falsa alarma.

El engaño de supuesta conflagración, tuvo lugar poco después de las 17:00 horas, en calle Río San Fernando 114, fraccionamiento Hacienda Las Brisas, hasta donde se trasladaron en vano los heroicos elementos.

Al arribar al número mencionado, los bomberos se dieron cuenta que no había tal siniestro, y del interior de la vivienda, salió el ama de casa, quien les confesó que solo los había llamado porque quería que le llenaran una alberca familiar, petición que no fue atendida por los efectivos de PCyB, quienes no quisieron perjudicar a madre de familia, pues las falsas alarmas están sancionadas por la ley.