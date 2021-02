Liverpool ficha al central Ben Davies para reforzar zaga

El técnico de Liverpool Jurgen Klopp no se había visto motivado en reforzado la dotación de centrales tras la bajas de Virgil van Dijk, en octubre, y Joe Gómez, en noviembre, por lesiones en la rodilla que les mantendrán alejados por largo tiempo.

Pero con la condición física del otro central — Joel Matip — generando dudas y Liverpool rezagado en su campaña por revalidar el título de la Liga Premier, Klopp cambió de parecer.

"Es algo que me asombró un poco cuando me enteré por primera vez, pero cuando lo analizas te das cuenta de que es una oportunidad increíble", dijo Davis. "Sería un tonto no aprovecharla y aprender de los jugadores que tienen".

"Nunca había pisado Anfield. Pude echarle una rápida mirada a la cancha y es como una alfombra, lo que obviamente se espera. Aún no camino por el túnel, tengo muchas ganas de hacerlo".

Davis sonaba para irse al Celtic y de hecho había firmado un precontrato con el campeón de Escocia.

La crisis de centrales en Liverpool ha sido de tal magnitud que Klopp tuvo que improvisar con volantes de contención como el brasileño Fabinho y, más recientemente, Jordan Henderson. Fabinho no está jugando por lesión. El equipo ha recurrido a 12 duplas de centrales diferentes en 21 partidos de la Premier esta temporada.

En la defensa de su título, Liverpool marcha tercero en la liga, cuatro puntos detrás del líder Manchester City, y tras haber disputado un partido más.

El cierre del mercado invierno en la máxima división de Inglaterra ha sido muy quieto. Apenas se han gastado 60 millones de libras (85 millones de dólares), ya que los clubes se han apretado el cinturón debido a la pandemia.

Más de la mitad se destinó a dos jugadores — Amad Diallo al Manchester United y Said Benrahma a West Ham — cuyas transferencias se anunciaron durante la ventana de verano.

Todo contrasta con el gasto de 2018, cuando los clubes desembolsaron un total de 420 millones de libras (575 millones de dólares) en enero.

En un fichaje con miras al futuro, Brighton fichó a Moisés Caicedo, volante ecuatoriano de 19 años que llega procedente del Independiente del Valle. Costó 4,5 millones de libras (6,15 millones de dólares).

"Tendremos que ser un poco pacientes con él", dijo el técnico de Brighton Graham Potter. "Hay que permitirle que se adapte a un nuevo país y a una nueva liga".