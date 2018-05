 LITERAL: Reciben casas de cartón

sandra.tovar@elmanan.com

Aún y cuando cada bimestre le descuentan de su sueldo una cantidad para pagar el seguro de su vivienda, el hogar de Procesa López se está derrumbando.

El techo de su casa comenzó a caer y entonces descubrió de lo que estaba hecho: Hielo seco, varillas delgadas, cartón y cemento.

Con el paso del tiempo y las constantes lluvias, el agua comenzó a colarse y como consecuencia, el material se está viniendo abajo.

Procesa no puede ocultar la tristeza que le da el que su patrimonio se esté derrumbando.

Con lágrimas en los ojos cuenta: "Yo soy madre soltera y me da tristeza que mi casa se esté cayendo, me dicen que la garantía se acabó, estoy viendo que está apunto de caer, ya acudí a varias instancias y no tengo apoyo".

Destaca que está consiente de que posiblemente el seguro no cubre estos daños, pero no se explica porqué le siguen cobrando.

"Yo pregunto qué abarca el seguro que pagamos los trabajadores de maquila, me dicen que esto no abarca, que me toca a mí arreglarlo y la verdad no me alcanza para arreglar la casa".

Nos muestra que el techo en su mayoría está sostenido en hielo seco.

"Sólo tiene la colada de cemento con las que cuentan la casa, y me descuentan cada dos meses el seguro, es poco pero a nosotros se nos refleja en la nómina, en las deducciones".

La casa se ubica en la calle Campeche, del fraccionamiento Los Muros, de Urvitec.

"Ellos lo deben analizar para ver si aplica. Yo aquí vivo muy a gusto, pero me dan tristeza las condiciones en que está quedando mi casa.

Ando poniendo cubetas porque toda la casa se chorrea, es lo que tengo que hacer para que no se me moje la ropa y las cosas que tengo".

... Y es obligatorio

El seguro de daños contra siniestros es obligatorio, de acuerdo al portal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se mantiene mientras el crédito esté vigente.

Así lo establece el Artículo 31 de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a Trabajadores Derechohabientes del Infonavit, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciem bre del 2002.

Esto, se informa, es un beneficio para los trabajadores porque en caso de pérdida de su patrimonio, no se quedan con la deuda.

Es un programa de aseguramiento de todas las viviendas que son garantía de créditos hipotecarios otorgados por el Infonavit, en todos los casos cuya deuda no haya sido completamente liquidada a la fecha del siniestro y se encuentren al corriente en el pago de su crédito.

El Seguro de Daños no aplica en los créditos Mejoravit y en el caso de los créditos cofinanciados, sólo aplica a la parte de crédito que otorgó el Infonavit.

Lo que ´cubre´

>Incendio

>Terremoto

>Erupción volcánica

>Desplazamiento de terreno, siempre que se presente de manera súbita e imprevista.

>Inundación

>Explosión

>Huracán

>Granizo y/o nieve

>Vientos tempestuosos

>Objetos caídos de aviones

>Caída de árboles

... Y lo que no

>Daños causados por o resultantes en el desarrollo, distribución, proceso, manufactura, construcción, instalación del bien asegurado.

>Daños causados por o resultantes de cualquier falla, deficiencia o defecto de planear, desarrollar, asentar, reparación, construcción, remodelación, del bien asegurado, así como en los materiales usados en lo antes mencionado.

>Daños paulatinos en la vivienda.

>Daños en la vivienda por falta de mantenimiento.

PÉSIMO. Los materiales con que se construyó la casa son cartón, hielo seco, varilla y cemento.

COLOCA. Procesa López debe colocar cubetas en toda la casa cuando llueve.

RIESGOS. Una gran cantidad de vivieras en Reynosa han sufrido daños en su vivienda.