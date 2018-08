Listos los profesores para regreso a clases

Cerca de 6 mil 500 profesores formarán parte de este nuevo ciclo escolar en los planteles de educación básica de Reynosa, el gremio comenzó a trabajar desde el pasado 1 de agosto con cursos de actualización y consejos técnicos pero será hasta el día 20 cuando se integren a las aulas.

De acuerdo con Jorge Acuña secretario de la Organización II del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la cantidad fue fijada en febrero. "En esa fecha se levantó un censo de los grupos que se incrementan para contemplarlos al inicio de ciclo, el definir el número de personal le toca a la Secretaria de Educación, pero si reconocemos que nuestra ciudad está en constante crecimiento y eso genera más necesidad".

Las primarias son los centros de mayor demanda seguido del nivel preescolar, secundaria y preparatoria, los alumnos de estos últimos planteles ya se reanudaron clases. "Ellos se rigen con otro esquema, llevan procesos de regularización, inscripciones de manera diferente pero oficialmente la declaratoria de todo el ciclo escolar en todos los niveles, incluyendo a estos planteles, que es el próximo 20 de agosto".

Novedades...

Como parte del nuevo modelo educativo se implementará un programa llamado "Aprendizajes clave" en el que los talleres desaparecerán de las secundarías para ser remplazados por clubs, cuyas temáticas serán elegidas por maestros y directivos."El tema de los talleres es algo diferente a lo que estaba acostumbrado el compañero docente, ahora se trabajarán ámbitos de autonomía curricular como parte del nuevo modelo educativo, se aplicarán 2 periodos y medio lectivos para trabajar en el desarrollo de estos clubs".

Aseguró que esto no afectará los derechos laborales de los profesores al respetarse las horas. "No se violenta ningún derecho porque entrará como parte de la jornada escolar, no es que se vayan a quedar más horas o en tiempo completo, lo que ocurrirá será que ellos adaptarán un horario para trabajar dentro de su plan".