¡Listos Playoffs!

Los Playoffs de la NBA quedaron definidos.

El sábado se jugara el partido de Play In, donde Memphis se medirán ante Phoenix o Portland por el octavo puesto del Oeste, y la primera ronda de postemporada arrancará el lunes en la burbuja de Orlando.

Las series ya no se moverán y solamente está por definirse la siembra del 4 y 5 en ambas conferencias, pero es algo que no cambia en nada, pues al jugar en un sitio neutral y sin aficionados, la ventaja de casa no pesa en esta postemporada.

Los Bucks de Milwaukee, que terminaron con el mejor récord del Este, se medirán al Magic de Orlando, mientras que Toronto, actual campeón y segundo de esa conferencia, se topará contra los Nets de Brooklyn.

Lo emocionante de esa zona quizá está en la serie entre Boston y Filadelfia, que son tres y seis, y el duelo entre Miami e Indiana, quienes están por definir la cuarta y quinta siembra.

Las series serán en esta primera ronda a ganar cuatro de siete posibles duelos.

En tanto, en el Oeste los duelos lucen más parejos: Lakers, líder de la conferencia, espera al ganador del Play In, mientras que Clippers, con Kawhi Leonard, se medirá al séptimo del Oeste, los Mavericks de Dallas, de Luka Doncic.

Los terceros, los Nuggets de Denver, van contra el sexto, el Jazz de Utah.

Y la última serie, los Rockets van contra el Thunder. Chris Paul enfrentará a sus ex compañeros de Houston, y del otro lado, Russell Westbrook, que está lesionado, iría contra en Thunder, donde también jugó.

Los primeros partidos del lunes serán: Utah ante Denver, Brooklyn ante Toronto, Filadelfia frente a Boston y Dallas ante Clippers.