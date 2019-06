Listos para estrenar

Ciudad de México.

Emilio Osorio se ha vuelto referente en redes sociales por dar vida, junto a Joaquín Bondoni, a los "Aristemos", pareja adolescente homosexual que ha trascendido de la telenovela "Mi marido tiene más familia".

El próximo 24 de junio a las 20:30 horas, se estrenarán su propia serie: "Juntos, el corazón nunca se equivoca", que para Emilio, más allá de hablar de la de la orientación sexual hablará sobre la libertad en cualquier aspecto.

ABORDAN LA LIBERTAD

"El punto que estamos intentando compartir con la producción el hecho de sentirse libre, no sentirse reprimido, que no abusen de que quizá eres tímido o introvertido, y la serie es no solo refiriéndonos a que le platiques a tus papás que sientes algo por una amigo o una amiga", dijo a la prensa.

Emilio y Joaquín son también los intérpretes del tema principal (en género urbano), que se titula "El corazón nunca se equivoca" y que ya se subió a Youtube.

"Yo desde chiquito siempre he tenido la música urbana en la sangre, pero también la música de salsa y la cumbia, el hecho de ejercerla y cantar e interpretarla en el escenario es algo que desde chiquito me imaginé haciendo, toda la vida me ha encantado bailar y más con mi madre [como referente]", agregó el joven actor.

ES PRIVILEGIADO

Desde siempre, Juan Osorio y Niurka han hablado de lo abiertos que son con sus hijos a la hora de tocar distintos temas. Emilio dice que ha sabido aprovechar esas oportunidades, más allá de considerarse un privilegiado.

"Tú dices que soy afortunado, yo creo que afortunado es el que aprovecha las situaciones y siempre las valora, hoy en día yo valoro mucho el hecho de estar parado aquí, que la presentación haya sido con una canción mía, que los protagonistas seamos nosotros pero es una responsabilidad enorme, habrá mucha gente que opine al respecto y está en todo su derecho, y nosotros tenemos que valorar lo bien que lo hacemos o lo mal que lo hacemos para mejorar".

Esta serie también abordará otros temas: el suicidio, la falta de comunicación en las familias, la época universitaria etc. Y cuenta con las actuaciones de Laura Flores, Arath de la Torre, Ale Müller, Leticia Calderón, Helena Rojo, y tendrá una participación especial de Silvia Pinal.