Listos para esta temporada invernal

Como ya es tradicional Adolfo Sevilla Peña, presidirá la reunión que se llevará a cabo el día de hoy en la Casa del Indigente Santísima Trinidad.

Durante la sesión de esta tarde programada a las 16:00 horas el patronato estará realizando un recorrido por sus instalaciones ubicadas en el Libramiento Luis Echeverría, con el propósito autentificar que se encuentran en óptimas condiciones para servir de albergue no solo a las personas de la calle, si no, también para aquellas que sus hogares no son seguros habitar en esta temporada de bajas temperaturas.

A la población en general se les extiende la invitación para realizar donativos en espacie: comida, ropa y cobijas para apoyar a las personas que lo necesiten.

Asimismo, siempre cuentan con la orientación espiritual de Padre Jesús García y el Obispo Eugenio Lira Rugarcía, quienes siempre ponen en oración tanto a los miembros del patronato como a los que ahí habitan.