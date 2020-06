Listos para botar el balón

Ciudad de México

La NBA ya tiene fecha para botar el balón de nueva cuenta, el viernes 31 de julio, aunque esta decisión eliminaría la posibilidad de que México reciba los tradicionales 2 juegos de temporada regular.

Reiniciar la campaña 2019-20 tras la pandemia pondrá en riesgo que el País pueda albergar a fines de año un par de encuentros del mejor basquetbol del mundo.

El pasado 11 de marzo se realizaron los últimos juegos de la actual campaña, misma que tuvo que ser suspendido por el Covid-19.

Ayer, tras semanas de pláticas con médicos, especialistas, jugadores y los dueños de la liga, se decidió reanudar las acciones con 22 equipos, mismos que jugarán ocho partidos más de temporada para acomodar las siembras y después se jugarán los Playoffs en el formato habitual que todos conocen.

La campaña estaría terminando en la primera quincena de octubre con las Finales de la NBA, lo que llevará a recorrer el arranque de la temporada 2020-21, donde la Arena Ciudad de México tenían contemplado recibir un par de partidos oficiales en la primera quincena de diciembre.

Fuentes consultadas coincidieron en que se ve difícil que la NBA coloque ese par de juegos para diciembre cuando se prevé que la temporada inicie tentativamente el 1 de diciembre, aunque pudiera recorrerse para el 25 de diciembre.

"No se sabe en este momento de cuántos partidos sería la siguiente campaña y si habría o no juegos internacionales. Todo se iría viendo en los próximos meses, todos están enfocados en el reinicio de esta campaña. Se tiene contrato firmado con la NBA, y esperemos que se tenga juego, pero no sabremos hasta dentro de unos meses", apuntó a Grupo REFORMA una fuente cercana a las negociaciones con la liga.

Todo apunta para que México no reciba juegos en 2020, y habría que esperar, pues depende de la cantidad de partidos que se montarán para la 2020-21, si se pudieran recorrer para enero, febrero o marzo, o sencillamente esperar ya para reanudar visitas de la NBA a la capital hasta la 2021-22.

El comisionado Adam Silver señaló que la reanudación tiene esas fechas tentativas, y que se trabajará para que todo salga bien.