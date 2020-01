Listos para alzar el telón

Ciudad de México.

Este viernes regresa al teatro el musical Hoy No Me Puedo Levantar y sus nuevos protagonistas, Belinda y Yahir, lo dejan todo en el bar 33, célebre escenario de la famosa canción de Mecano en "Cruz de Navajas".

Durante un ensayo en el Centro Cultural Teatro 2, ambos intérpretes se entregaron con todo a sus personajes en una versión que, ahora producida por Alejandro Gou, ofrece una nueva dimensión argumental y escenográfica.

Los aplausos y uno que otro chiflido se hicieron presentes al ver sobre el escenario a Yahir encarnando a Mario, un joven que sueña con formar una banda y esparcir sus mensajes en todo el mundo.

EL PUNTO DE REUNIÓN

Acompañado de su amigo Colate (Jesús Zavala), ambos llegan a Madrid, pero ante la falta de éxito se ven obligados a trabajar en el bar 33, donde Mario conoce a María (Belinda), mesera que le roba el corazón.

Pese a que se trata de su debut teatral, la cantante se mostró segura de sí misma; no tartamudeó en sus actuaciones, ni dudó en los pasos de las coreografías.

Su entrada al entarimado fue con un par de zapatillas rojas, un vestido blanco combinado con una chaqueta de cuero negra, dejando al descubierto parte de su brasier negro.

La química que refleja con Yahir y Belinda es innegable, ambos intercambian intensas miradas coquetas, de amor, porque así lo demandan sus personajes.

"Es como un pez en el agua sobre el escenario" dijo el productor Alejandro Gou al verla en acción, coordinando con las bailarinas.

Como si fuera la presentación oficial, todos interpretaron las canciones de Mecano ("Hoy no me puedo levantar", "Maquillaje", "No Controles") con sentimiento, incluso en las partes melancólicas se percibía el rostro afectado de cada uno de ellos.

CON INVITADOS

Sobre las butacas estaban invitados especiales y algunos elementos clave de la producción, pero la puesta no se interrumpió en ningún momento: había sonrisas de satisfacción.

La historia toca temas como amor, amistad, envidia, uso de drogas, embarazos no deseados y homosexualidad vista desde diferentes ángulos.

El primero es Guillermo (David Carrillo), quien vive enamorado de Mario, el líder del grupo, y otro más durante "Mujer contra Mujer", donde María besa a su amiga Patricia (Dai Liparoti), mientras filman un cortometraje.

De acuerdo con el director artístico, Armando Reyes, este montaje se diferenciará de otros pues explota más el color, innovará en tecnología, vestuario, coreografías y canciones.

"El show sigue siendo igual, a pesar de que le metimos todo el color, la magia, no perdimos ni dejamos de serle fiel a sus textos, a personajes hermosos y entrañables.

"Lo cuidamos para que el fan venga a ver lo que quiere y siempre ha visto", afirmó.