Listos los refugios temporales en Altamira

Y es que menciona que esta persona reside en una pequeña choza de palos y plástico en un terreno baldío a un costado de la Avenida de la Industria.

Refirió que se trata de una persona entre 40 y 50 años de edad, mismo que se encuentra bien de sus facultades mentales.

"Está lucido, he platicado con él y es muy respetuoso, pero no se quiere ir a un refugio", indicó y agregó que le proporcionaron una colchoneta para que no duerma en el frío piso.

Mencionó que personal de esa dependencia estará supervisando que no esté en mal estado, pues se prevé las temperaturas disminuyan más.

Asimismo Vargas Hernández señala que detectaron a una persona discapacitada a bordo de una silla de ruedas vendiendo dulces en el camellón central del Libramiento Altamira, por lo que lo invitaron a que se retirara de ese sitio y ejerciera su venta en la zona de acotamiento de la carretera a fin de disminuir el peligro.

TRES PERMISOS PARA PIROTECTNIA

Asimismo el director de Protección Civil, aseguró que se entregarán tres permisos a vendedores de juegos pirotécnicos; serán dos en la explanada de la Laguna del Champayán y uno en Villa Cuauhtémoc.

Refirió que empezarán a vender este martes, pues ya sólo están instalando los módulos de venta y que éstos sean aprobados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para finalizar, dijo que estarán muy atentos a que no se dé la venta clan destina, asimismo estarán recibiendo las denuncias anónimas sobre la venta de estos artefactos en lugares no permitidos.