Listos los duelos de octavos de final en la Europa League

Madrid, España.

Los emparejamientos de Octavos de Final de la Liga Europa han deparado un Valencia-Kranodar, Sevilla-Slavia de Praga y Zenit-Villareal.



Los de Marcelino disputarán el primer partido en Mestalla y los andaluces recibirán a los checos primero en Sevilla. El Villareal por su parté jugará la ida en el estadio de Krestovski, hogar del Zenit.



La ida de Octavos de Final se disputará el jueves 7 de marzo, mientras que la vuelta será el día 14.



Todos los equipos aspiran a poder llegar a la gran final de Baku (Azerbaiyán) que se disputará el miércoles 29 de mayo de 2019.



Estos son todos los cruces de Octavos de Final:



Chelsea (ING) vs. Dynamo de Kiev (UCR)

Frankfurt (ALE)vs. Inter de Milán (ITA)

Dinamo de Zagreb (CRO) vs. Benfica (POR)

Napoles (ITA) vs. Salzsburgo (AUS)

Sevilla (ESP) vs. Slavia Praha (RCH)

Arsenal (ING) vs. Rennes (FRA)

Zenit (RUS) vs. Villareal (ESP)

Valencia (ESP) vs. Krasnodar (RUS)