Listos hospitales para coronavirus

Cd. Victoria, Tam.- El Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria se reportó listo para empezar a recibir casos de pacientes con coronavirus que requieran ser hospitalizados para su cuidado, no obstante, el director Vicente Enrique Flores Rodríguez dijo que hasta el momento no se ha atendido un solo caso de Covid-19 en alguno de los tres hospitales designados para esto en la entidad.

"El estado de Tamaulipas por la situación geográfica que tenemos fue regionalizado para tener tres hospitales Covid-19, al menos en el centro del estado y casi 18 municipios este hospital sería el hospital de referencia para casos de Covid-19, SARS-COV-2; prácticamente estamos listos, hemos aislado un área que era anteriormente Preescolar donde tenemos 25 camas en este momento debidamente vestidas, debidamente aisladas, equipadas en todos sentidos".

Los otros hospitales son el Hospital General Regional número 270 del IMSS en Reynosa y el Hospital General de Altamira ´Dr. Rodolfo Torre Cantú, cada uno equipado con áreas especiales para recibir a ese tipo de pacientes; en el caso de Ciudad Victoria se cuenta con recursos, tanto de equipo, medicamentos, insumos y personal, para atender a 25 pacientes por espacio de catorce días; asimismo, indicó que cada uno de estos pacientes tendría un costo de entre 12 y 15 mil pesos por día lo cual da un total de cuatro millones 725 mil pesos que ya están presupuestados.

"Pero en este momento no nos ha llegado uno solo, quiero ser bien enfático porque a veces las redes manejan que en tal hospital hay pacientes, no es así, gracias a Dios el Hospital Regional no tiene paciente alguno hospitalizado por esta causa", aseguró el doctor Flores Rodríguez; el HRAE cuenta con 35 ventiladores disponibles y la Secretaría de Salud de Tamaulipas se comprometió en proporcionar los recursos tanto materiales como de Recursos Humanos para atender una demanda aún mayor.