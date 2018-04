LISTOS PARA HACER HISTORIA

El equipo de Blind Tenis (tenis para ciegos), conformado por cuatro reynosenses, que representará a México en el próximo torneo internacional que se desarrollará en Dublín, Irlanda, se enfrentará con jugadores de Alemania, España, Francia, Japón, Italia, Singapur, Argentina, Polonia entre otros participantes.

El entrenador del equipo de tenis para ciegos de la Fundación Miradas de Esperanza, Mario Cázares Rangel, refirió que la competencia a la que se enfrentarán sus alumnos, tres mujeres y un varón, no será fácil, pero que han trabajado para mantenerse en los primeros lugares del ranking internacional.

"La competencia no será fácil, hay países en donde cuentan con mucho apoyo, equipo e infraestructura, estos jóvenes cuentan con todo el apoyo de Miradas de Esperanza, de su fundadora, su familia y desde luego de los maestros, quienes tenemos retos y vamos por el primer lugar" dijo.

En entrevista reconoció que Adriana Sánchez de 26 años y quien juega en la categoría B2 y Alejandra Sánchez de 21 años, quien participara en la categoría B3 así como Ana Karen Arenas en categoría B1 y un adolescente de 13 años, Adrián Arriaga, se han preparado y están listos para ganar los primeros lugares de sus categorías.

Destacó que esta será la segunda competencia internacional a la que se enfrenten las tres mujeres, luego de que Adrián apenas debutara por ser menor de edad.

El coach, un maestro con larga trayectoria en el tenis convencional y desde hace cinco años en el tenis para débiles visuales y ciegos, señaló que tiene como reto traerse el oro para México ya que el año pasado conquistaron en España dos terceros lugares, uno en la categoría B3 ganado por Alejandra Sánchez y otro en el nivel B1, ganado por Ana Karen Arenas y un segundo lugar por Adriana Sánchez, en la categoría B2.

Mencionó que el nivel de competencia al que se enfrentaran los cuatro reynosenses es muy elevado, motivo por el cual durante los últimos 45 días han redoblado los entrenamientos y aumentado la disciplina.

Con un gusto visible en su rostro, expresó que será el próximo martes 24 de abril cuando emprendan el viaje con destino a Irlanda, país en donde se realizará la competencia del 26 al 30 del presente mes.

El maestro Mario Cázares señaló que además de la preparación física, fue necesario hacer algunos cambios de mentalidad en los jugadores, "enfrentarse a los alemanes, españoles y asiáticos entre otros, no es nada fácil, por ello tuvimos que trabajar y mucho la cuestión de actitud, que nuestros jugadores se la crean, que vayan con la idea de hacer historia".

"Aquí no es cuestión de suerte, para poder estar en el ranking internacional hay que trabajar, hacerlo muy duro, tener disciplina, creer que si se puede y manejarse con la mejor actitud y mentalidad" dijo.

Reconoció el trabajo y esfuerzo de cada uno de los jugadores, quienes tienen que ubicar la pelota a través del sonido, ya que está elaborada de esponja, con balines en su interior para poder escucharla, además de calcular la distancia para pegarle y regresar el golpe y ubicarse dentro de la cancha al momento de estar jugando.

Explicó que en el caso de los jugadores ciegos, categoría B1, como es el caso de Ana Karen, se coloca una línea táctil, un cordón cubierto con cinta tape para que el jugador por medio del pie o la raqueta ubique su posición.

"Regresar tres o cuatro pelotas en el caso de los jugadores de blind tenis es como si un convencional regresara entre 18 o 20 pelotas, lo cual habla de un extraordinario nivel del jugador" dijo.

El maestro comentó que los jugadores de tenis para ciegos sufren de agotamiento físico y mental ya que al no ver solo se guían por el sonido, lo que se refleja con un cansancio cuatro veces mayor que para un jugador convencional, "un set de 15 minutos representa para estos jóvenes como uno de 45 minutos o una hora".

Señaló que los juegos se realizan en áreas cerradas y en silencio, ya que requieren de mucha concentración.

Mencionó que están trabajando para que sus alumnos, Ana Karen, Adriana, Alejandra y Adrián se conviertan en el número 1 del mundo del tenis para ciegos en sus diferentes categorías.

Agradeció el apoyo brindado por la fundadora y directora de Miradas de Esperanza, Dolores Fernández, quien además es una de las impulsoras de este deporte no solo en Reynosa sino a nivel nacional e internacional, por hacer posible su participación en congresos de este tipo.

Es así como una de las jugadoras, Ana Karen Arenas Castro, de 25 años, buscara subir en el ranking internacional, luego de que el año pasado gano el tercer lugar en la categoría B1.

Ana Karen, quien perdió la vista hace diez anos, a raíz de un virus que le desprendió la retina y le daño el cristalino, juega tenis desde hace dos años.

"Jamás me imagine jugar tenis, aunque toda mi vida me ha gustado los deportes, pero nunca me imaginé que siendo ciega podría jugarlo y menos ser la numero 3 en el mundo" dijo.

La entrevistada señaló que gracias al tenis se desplaza más rápido, cuenta con mayor movilidad y seguridad.

"Este año voy por un mejor lugar, me he preparado mucho para logarlo, sé que es cuestión de actitud, una discapacidad no es barrera, las barreras se las pone uno mismo" dijo.

En tanto Adrián Arriaga Ortiz, un joven de 13 años, quien presenta baja visión y estrabismo, representará a México en la categoría B3, se siente seguro de poder conquistar el oro.

"Todos me dicen que soy muy bueno, y es porque me gusta mucho jugar aunque si estoy algo nervioso porque será mi primera competencia internacional, pero mi mentalidad es que voy por el primer lugar" confió el menor.

Adrián Arriaga, quien será el único menor en la competencia, asegura que la diferencia de edades con sus contrincantes, lejos de ser un obstáculo le permitirá algunos beneficios, "yo creo que al ser más joven también seré más ágil y rápido, es ahí donde tendré que aprovechar esa ventaja".

Los cuatro competidores y el coach se encuentran listos para enfrentar el próximo reto, el segundo torneo internacional de blind tenis, en donde buscaran colocar no solo el nombre de Reynosa, de Tamaulipas sino de México entero en los primeros lugares de la competencia.

LA NÚMERO 3 EN EL MUNDO. Ana Karen juega tenis desde hace dos años.

VA POR EL ORO. Adrián Arriaga, de 13 años, representará a México en la categoría B3.

A SUBIR EN EL RANKING. Ana Karen Arenas Castro, de 25 años, el año pasado ganó el tercer lugar en la categoría B1.

"Aquí no es cuestión de suerte, para poder estar en el ranking internacional hay que trabajar, hacerlo muy duro, tener disciplina, creer que si se puede y manejarse con la mejor actitud y mentalidad". Mario Cázares, entrenador.