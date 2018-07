¡LISTO PARA SU SEGUNDO MUNDIAL!

Experiencia es lo que le sobra a la selección de la liga Treviño Kelly categoría Junior, que disputará en los próximos días el Mundial de Taylor, Michigan. Erick Ortega es uno de los "caballos" que ya sabe a lo que se enfrentará en este torneo internacional y por eso ha cambiado los nervios por motivación.

"Es mi segundo mundial, el primero fue el de Cal Ripken, no me siento presionado ni nervioso, más bien concentrado en los entrenamientos, hay que echarle todos los kilos para mejorar nuestro nivel y así hacer el mejor papel en el Mundial", comentó el tercera base, quien también es utilizado en la rotación de lanzadores.

Ortega insiste en el tema de la concentración y asegura que en un mundial no pueden cometer despistes como los que tuvieron en el pasado Torneo Nacional.

"Si no bajamos la cabeza como nos sucedió en la final del nacional contra la Linda Vista, yo creo que podemos lograr algo muy importante como ganar el torneo si Dios quiere", expresó con mucha seguridad el pelotero más veterano del equipo.

Es el tercero o cuarto en el orden, su bateo ha mejorado, no busca la barda, conecta y produce, de hecho fue la bujía que revivió a la Kelly en la pasada final que tenían casi perdida.

"Me tocó pegar buenos batazos, a veces todo te sale, pero no siempre se dan las cosas, pero para eso me estoy preparando", sentenció el seleccionado, quien se declara seguidor del segunda base puertorriqueño Javier Báez y por eso es fanático de los Cachorros de Chicago.

El tiempo vuela, Erick comenzó ha jugar beisbol desde muy pequeñito, hoy es todo un jovencito, sus papás han sido pieza fundamental en que nunca se haya alejado del llamado rey de los deportes.

"Muy agradecido con mis papás, con todos mi familiares que me han echado la mano con todo lo que necesito, desde guantes, tachones y otras cosas que hemos ocupado", finalizó.

La Treviño Kelly representará a México en la Serie Mundial de Taylor, Michigán, que se jugará del 12 al 19 de agosto.