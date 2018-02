Listo para regresar al cine

Ciudad de México

El próximo verano “Mascarita” volverá a ponerse frente a la cámara para la secuela de “Matando Cabos”. Alejandro Lozano, director de la entrega original de 2002, señala que algunos de los personajes conocidos no regresarán.

Pero tranquiliza a los fans, pues Joaquín Cosío, quien se dio a conocer con ese personaje de hombre rudo, es de los que estarán.

“Ya el luchador no es como era, ya estos chavitos no lo son tampoco. Entonces es integrar esos quince años que han pasado a la secuela y ya no pueden tener las mismas aventuras. Puedo decir que no pasa todo en una noche, sino en varios días”, expresa Lozano.

En la aventura original, Jaque y Mudo (Tony Dalton y Kristoff) tenían que regresar a su jefe a la casa, quien se encontraba desmayado en la cajuela de su auto.

“Mascarita” y “Tony, el Caníbal” los ayudaban en la tarea. Por ahora Lozano espera el estreno este año de la nueva temporada de “Paramédicos”, basado en hechos reales de la Cruz Roja Mexicana. Canal Once ya tiene los diez episodios para ser proyectados.