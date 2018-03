Listo el Rebaño para amistoso en McAllen

Guadalajara, Jalisco

Sin Rodolfo Pizarro ni Oswaldo Alanís, este último convocado de emergencia a la Selección Nacional, el plantel de las Chivas viajó este lunes a Texas para diputar dos amistosos ante el parón que sufrirá la Liga.

Alanís fue llamado la noche del domingo para cubrir la baja por lesión del mediocampista Jonathan Dos Santos, jugador del LA Galaxy de la MLS.

La principal novedad con los rojiblancos fue la aparición del delantero Ángel Zaldívar, quien fue operado del tobillo apenas en diciembre.

“Estoy muy emocionado por poder viajar con el equipo, hacia mucho que no lo hacia, ya me he sentido muy bien, no me ha dolido nada, es el proceso normal que indican los doctores y vamos muy bien”, declaró el delantero previo a abordar.

Zaldívar no tenía precisó aún si podría tener minutos en alguno de los dos amistosos, pero dijo estar dispuesto a competir con Jesús Godínez y José Juan Macías, quienes han tenido más minutos ante su ausencia.

Las Chivas se enfrentarán al Santos mañana miércoles 21 en McAllen, para luego viajar a Houston donde el sábado 24 se volverán a topar con los Tigres, rival con el que apenas el sábado empataron en la Liga.

Otro jugador que no fue considerado con el equipo fue Hedgardo Marín, quien sigue marginado por una indisciplina, aunque también se informó oficialmente que acumula una lesión de la cual se mantiene en proceso de rehabilitación.