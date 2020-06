Listo para serial Ginetta Junior G40 en Inglaterra

El calor en Guadalajara está insoportable y sobre el asfalto de la pista se vuelve infernal, pero Ian Aguilera pisa el acelerador.

En busca de su siguiente objetivo que es la Fórmula 4, al joven piloto no lo detienen ni las altas temperaturas, sigue con sus entrenamientos en el kartódromo Checo Pérez para estar listo cuando tenga que regresar a Inglaterra.

"Está muy duro el calor y con el traje, sudas", comentó Ian al bajar de su go kart y resguardarse en una de las oficinas de la pista.

"El calor es cuando estás en los pits, ya cuando te subes al go kart, por la adrenalina no sientes ni frío ni calor, no sientes dolor, nada, lo único que sientes es ir más rápido, mejorar tu tiempo, ser el mejor".

Luego de 9 años en el kartismo, el tapatío pasará al serial Ginetta (G40 Junior), que sólo se corre en Inglaterra y es uno de los peldaños previos a la F4.

"Será un gran paso, el paso más grande que hemos dado hasta el momento, dejar los go kart y pasar al Ginetta Junior G40 es un paso grande, estoy muy emocionado y vamos a darlo todo para que nos vaya bien", afirmó.

Por eso le dedica 4 horas, 3 días a la semana, al entrenamiento en pista, otras 4 al simulador y una más a la parte física. Estudia en un internado en Inglaterra desde 2019 y esta semana comenzaron las clases en línea, cursando el equivalente a segundo de secundaria.

"Mi futuro es llegar a la Fórmula Uno y por mi edad, que tengo 13 años, es el único carro que puedo correr y nos ayudaría mucho cómo se maneja un carro grande, para cuando lleguemos a la F4 ya estar preparados", dijo el multicampeón nacional Infantil y Junior en karts.

"Como ahorita no podemos correr F4 por mi edad, vamos a estar un año en Ginetta (2021) para que en 2022 ya podamos estar en la Fórmula 4".

Ian probó el G40 Junior en unos test que hizo en noviembre del año pasado, notando que los frenos son más duros, se bloquean más fácil y el auto es más pesado.

"Seguiré estudiando en un internado en Inglaterra y teníamos planeado hacer cada mes un test de Ginetta, pero como ya perdimos mucho tiempo por lo del Covid, creo que cada fin de semana tendremos los test", destacó.