Listo para nuevo reto en TV

Ciudad de México

Con una agenda saturada, pero anteponiendo su salud y considerando su trayectoria, Adrián Uribe asegura que se ha vuelto más selectivo con los proyectos en los que participa.

Sin embargo, la curiosidad de saber ¿Quién Es la Máscara? fue de tal magnitud que decidió aceptar de inmediato.

"Te llegan a ofrecer cosas y, por una u otra razón, decides no tomarlas, ya sea por agenda o porque en el momento no lo crees adecuado. Este (proyecto), desde que llegó se acomodó perfectamente a mis tiempos, de hecho, tuvimos que mover grabaciones de 100 Mexicanos Dijieron para poder estar.

"Me parecía que era un programa que valía la pena. Hoy por hoy, después de haberlo hecho, no me arrepiento y qué bueno que peleé por estar dentro de este gran show", compartió Uribe, en entrevista.

16 CELEBRIDADES

El programa consiste en 16 celebridades que, caracterizadas como personajes, intervienen en duelos de canto en cada emisión.

Conducido por Omar Chaparro y Natalia Téllez, Uribe será uno de los "investigadores" de la emisión junto a Consuelo Duval, Carlos Rivera y Yuri, quienes, además de calificar las actuaciones de los participantes, ayudarán a descifrar quién está detrás de la máscara.

El misterio será uno de los atractivos del show, pero también las coreografías, los números musicales y todo el trabajo de realización que abarcó la producción de Miguel Ángel Fox.

"Tuvieron que construir en un foro camerinos especiales para que los participantes no se vieran cuando entraban y salían de los ensayos; los tenían tapados, todo un misticismo.

ENCUBIERTOS

"Desde que llegaban a la empresa los cubrían afuera para que cuando entraran no los vieran caminando en el pasillo, súper hermetismo", agregó el actor.

Sumado al toque cómico que impregna al programa, cortesía de la interacción de conductores e investigadores, Uribe reconoce que compartir espacio con amigos y compañeros hizo de las grabaciones algo más orgánico.

¿Quién Es la Máscara? comenzará el domingo 25 de agosto por Las Estrellas, a las 20:30 horas.