Francisco Tede Pérez es un futbolista diferente, con esa chispa de talento que puede cambiar un partido en segundos. Su salida de Correcaminos hizo mucho ruido, llegó al Atlético Reynosa como refuerzo y comenzó el torneo como titular, pero con el paso de los partidos Gastón Obledo decidió guardarlo como un relevo de lujo.

Este domingo volverá a rodar la pelota con el arranque de la segunda vuelta en la Liga Premier y Tede está listo para lo que venga. Si le toca jugar será una revancha, de lo contrario sabrá esperar el momento indicado.

"Siento que estoy bien, trabajando a la par con el grupo, pero el profe está tomando otras decisiones que hay que respetar y esperemos que el día de mañana me den de nuevo la oportunidad para demostrar que puedo estar en el once titular, si es necesario hasta tirarme de cabeza por el equipo", expresó el camiseta número 26, quien disputó solamente 6 partidos acumulando 312 minutos en la primera vuelta.

"No tuve muchos minutos pero como lo comenta el profe, somos un equipo y todos estamos día a día peleando un lugar, gracias a Dios la competencia está muy fuerte y todos debemos mantener el nivel para llegar a punto en la liguilla", agregó.

Como media punta o volante por derecha su aporte será de gran importancia ya que no solamente puede encarar y sacar centros, también puede definir las jugadas.

En Correcaminos logró debutar y jugar dos torneos en la Liga Ascenso Mx, pero hoy su mente está exclusivamente en Reynosa, donde buscará salir campeón para luego pensar en su futuro.

"Comprometido al cien con Atlético Reynosa, me mandaron para acá a préstamo y en donde me toque estar yo siempre daré todo, aquí estamos haciendo un gran grupo y no pensamos en otra cosa más que en ser campeones", afirmó el futbolista de 22 años de edad.

A Tede se le ve ansioso, a veces un poco desesperado por jugar, pero ha sabido mantener la calma.

"Soy un hombre de fe, estoy muy acercado a Dios y siempre he dicho que los momentos de Dios son perfectos, tal vez ahorita no me está tocando pero sus razones tendrán", expresó.

¿Sabes que eres un jugador con mucha calidad y que puedes ayudar mucho al equipo?

"No me gusta sonar soberbio ni hablar de mi, pero en el campo no me gusta perder, y siempre me gusta ser la pieza clave".

Contrario a lo que muchos podrían pensar, el "Pelusa" mantiene una buena relación con su director técnico.

"El profe Gastón es una gran persona, es un gran amigo, un gran consejero, si ve que me falla algo se me acerca y platica, no nada más conmigo con cualquier otro jugador, por eso estamos haciendo un gran grupo y eso se le agradece", comentó.

Francisco Tede parece ser un futbolista más reservado, tranquilo. Aún no sabe si se pintará el cabello como algunos de sus compañeros pero si el grupo lo decide no le quedará de otra.

"Pues no está en mis planes, a lo mucho me pondría "rayitos", no es mi estilo pero yo respeto lo que hacen mis compañeros, aunque si el día de mañana todos dicen que nos pintamos el cabello pues yo le entro, porque como grupo estamos unidos", afirmó.