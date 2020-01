Luego de haberse quedado a un paso de ser campeón en la Primera División de Guatemala con el club Antigua, el portero reynosense Carlos Granados Ramírez está listo para la revancha.

El ex guardameta del Atlético Reynosa reportó con el equipo centroamericano para iniciar la pretemporada de cara al siguiente torneo que arrancará el 18 de enero. Hace apenas unas semanas perdieron la final (3-2) contra el Municipal, pero el futbolista asegura que ya le dieron vuelta a la página.

Carlos llegó a este club como tercer portero y poco a poco ha ido mostrando sus cualidades, el torneo anterior pudo debutar, en la liguilla no vio actividad pero estuvo apoyando a la categoría Sub-21.

"Pues ya conociendo un poco a los equipos en esta primera vuelta se bien la intensidad con la que juega cada equipo en la liga nacional de Guatemala, ahora preparado con el mismo objetivo que se planteó al inicio de torneo que es quedar campeón, y sobre todo seguir teniendo participación en este país.

Individualmente el reto o propósito para este 2020 es seguir creciendo y aprendiendo del día a día, además quiero jugar más", expresó el futbolista, quien aún tiene 6 meses de contrato con Antigua.

Carlos estuvo un par de semanas en su tierra aprovechando las cortas vacaciones para estar con su familia ya que es la primera vez que sale del país por cuestiones del futbol.

¿Qué se siente ser uno de los pocos jugadores de Reynosa que han podido jugar fuera de México profesionalmente?

"Pues primero que nada contento de poder representar a mi país pero sobre todo a mi ciudad, como bien lo dices he tenido la oportunidad de salir a jugar al extranjero, creo que de Reynosa no hay muchos, por eso estoy contento y comprometido con toda mi gente que me apoya", comentó con emoción.

La pelea por el puesto titular ha comenzado desde cero pues en Antigua le dieron las gracias al entrenador Roberto Montoya, ahora esperan la llegada del nuevo técnico.