LISTO PARA GUIAR A CORRECAMINOS

El coach Oscar Garza está listo para guiar la nueva era de los Correcaminos UAT dentro de la Liga Mayor de la ONEFA. Luego de dominar la extinta Conferencia Roja, los emplumados debutan este fin de semana en la Conferencia Nacional. Nervios, emoción, ansiedad y otros sentimientos invaden al experimentado entrenador, quien por primera vez tendrá las riendas absolutas en el futbol americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

"Estuve hasta el 2005 participando con el único Correcaminos que había antes pero nunca fui head coach, han pasado muchas cosas, ahora vuelve a darse el tener un solo equipo de la UAT en Liga Mayor y me toca dirigir, en ese aspecto es algo muy importante para mi, es difícil expresar esta situación pero es algo que me deja satisfecho, que me deja dentro de la historia del futbol americano de Tamaulipas, es algo que me emociona, ahora queremos quedar campeones en esta nueva conferencia que sin duda será difícil, pero querer es poder", comentó el entrenador en jefe a escasos cuatro días del debut.

En los últimos años y a base de campeonatos, "El Corre" se ha ganado el respeto generalizado en la ONEFA, situación que los obliga a brindar una buena temporada.

"Somos un equipo de respeto y ahora con la conjunción de los dos equipos que dominaron la Conferencia Roja con tres campeonatos consecutivos, pues ahora nos ven juntos y se que muchos nos sacarían la vuelta, pero al final de cuentas hay que demostrarlo en el campo", expresó

A los Correcaminos les tocó bailar con la más fea en la jornada 1, visitarán a los Lobos de la UAC Saltillo, sin duda es el último rival que hubieran elegido para su presentación.

"Es difícil decirte que vamos a comenzar ganando, nos tocó uno de los equipos más dominantes en los últimos 4 años, y jugaremos en su casa, pero nosotros también llegamos como campeones,

no quiero poner pretextos pero tuvimos mala suerte con jugadores lesionados, algunos que son claves para nosotros y que se están recuperando, desgraciadamente no llegamos a este duelo con con el equipo listo al cien por ciento", indicó.

En su enfrentamiento más reciente contra "La Jauría" no les fue nada bien, pero todo lo que pasó en la pretemporada les sirvió para mejorar.

"Esperemos salir en una buena tarde, en la pretemporada no nos fue nada bien en Saltillo, dimos uno de los peores juegos que hemos tenido, pero también es cierto que nos enfrentamos contra puro grande en esa etapa, Tigres, Borregos, Lobos, Chihuahua y eso nos dejó un gran sabor de boca, tenemos dos salidas seguidas que serán claves y tenemos mínimo que sacar una victoria", dijo el coach.

Oscar afirmó que la rivalidad y sobre todo la grilla que alguna vez existió entre el CN y Corre Victoria se terminó. Tienen más de 4 meses trabajando juntos y ahora todos defienden el mismo escudo. El primer objetivo es dar un buen partido contra Lobos, luego buscar los playoffs, después lograr el campeonato, pero todo es paso a paso.