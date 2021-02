Listo para estrenar

El mexicano comentó que ella estudió algunas de sus actuaciones previas, leyó su biografía y se documentó sobre sus antecedentes para ofrecerle el rol.

"Me sorprendió que Robin viera a un santo en mí, sólo tenía que buscarlo en mí, porque no lo conocía. Cuando leí el guión me sentí afortunado de tener un paquete de todo lo que los actores buscamos en un personaje, lo humano, lo artístico. Está muy bien diseñado, escrito, estructurado.

"Todo estaba escrito y lo disfruté, y siempre he admirado el trabajo de ella. Y estar en su primera película, qué bien. Le traje un café, hablamos, estábamos leyendo un libro, conversamos. Yo vivía un momento especial en mi vida. Las montañas me dieron un cambio en cierto modo", dijo el coahuilense de 57 años.

EL ESTRENO

El hijo de los actores Alejandro Bichir y Maricruz Nájera, y hermano de los actores Odiseo y Bruno, estrenó el fin de semana la primera película de Wright como directora dentro de la programación digital del Festival de Cine de Sundance 2021.

Encarna a Miguel, un hispano radicado en la comunidad Quincy, en Wyoming, situada en las Montañas Rocallosas, y quien conoce por accidente a Eddie (Wright), una mujer que se retiró de su vida citadina para tomar distancia de una tragedia que casi la lleva al suicidio.

SU PERSONAJE

"El equipo de producción descubrió que en la comunidad hay muchos latinos, hispanos, por lo que, afortunado yo, fue que llegué al proyecto pues se abrió la puerta para mí", aclaró Bichir al hablar de que en el argumento original, su personaje era un indígena de la región.

Y aunque el largometraje sitúa la historia en la Unión Americana, el rodaje, realizado en el último cuatrimestre de 2019, tuvo lugar en Alberta, Canadá.

"Recuerdo que en el rodaje, todo el equipo que estuvo presente solía decirnos que se sentía muy afortunado de realizar los viajes por la espectacularidad del lugar".

El actor, nominado al Óscar hace casi 10 años por su trabajo en Una Vida Mejor, describió el argumento de Land como un mensaje efectivo y certero sobre la necesidad del ser humano de reconciliarse con el dolor y de sobreponerse a tragedias personales.

LLEGARÁ A EU

Land se estrenará el próximo mes en Estados Unidos en cines, y aunque no tiene fecha de estreno para México, Focus Features la tiene contemplada para streaming.