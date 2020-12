¡Listo para el debut!

El momento más esperado por Antonio Vaquera llegará el próximo 19 de diciembre. Se trata de su debut como boxeador profesional, algo que a sus 22 años lo marcará de por vida. Como amateur tuvo pocas peleas (4 triunfos y 3 derrotas) pero es momento de entrarle a los golpes de verdad.

"Más que nada fueron mis deseos de salir adelante, es un deporte que me apasiona bastante y decidí dar el siguiente paso y qué mejor que con la ayuda de mi entrenador Baltazar, me siento muy bien", expresó el pugilista surgido del barrio de La Cañada, quien se enfrentará al también reynosense Enrique Figueroa, en combate pactado a 4 rounds en peso súper pluma. Debido a la pandemia la función de box será a puerta cerrada en conocido gimnasio de esta ciudad y se transmitirá en vivo a través de las redes sociales.

Vaquera es todavía un peleador desconocido para el público, pero promete tomar la batuta desde el primer round.

"Me gusta ir para adelante pero me considero un boxeador con técnica, el box se trata de pegar y salir, que sepa la gente que voy a salir ofensivo, si se puede pues vamos por el nocaut", afirmó.

Antonio no traía el boxeo en las venas. Eligió el deporte de los puños para aprender a defenderse sin pensar que con el tiempo se convertiría en su gran pasión. Ahora su ídolo es el ucraniano Vasyl Lomachenko.

"Me metí a este deporte porque me hacían bullying, me metí para aprender a defenderme y poco a poco fui progresando, le agarré mucho cariño y ya me quedé aquí, para ser sinceros si estoy un poco nervioso pero estoy seguro de lo que traigo y de que voy a ganar", comentó.

Antonio dijo que su primera pelea y todas las que vengan tendrán una dedicatoria especial para su padre que lo apoya desde el cielo.