Listo para México

Ciudad de México

"México, aquí vamos", escribió el cantante británico Sam Smith al compartir un par de imágenes desde el aeropuerto.

El intérprete no detalló en qué aeropuerto mexicano se encuentra, pero en su cuenta de Twitter y de Instagram se pueden ver las fotografías.

Smith ofrecerá un concierto el próximo viernes 27 de julio en el Palacio de los Deportes.

El cantante presentará canciones de su segundo disco, "The Thrill of It All".