¡LISTO PARA ESTRENARSE!

El bicampeón de goleo de la Liga Premier está listo para debutar con la camiseta del Atlético Reynosa. Alonso Hernández, el delantero que se habla de tu con el gol, se muere de ganas por estremecer las redes con su nuevo equipo. Luego de perderse la jornada 1 por una suspensión que arrastraba, Alonso será la novedad del conjunto fronterizo este domingo cuando visiten al Necaxa.

“Estos dos torneos en las cuales logré el bicampeonato de goleo fueron claves para dar un paso más en mi carrera, espero dar lo mismo aquí, goles, que el equipo me ayude y ayudar yo al equipo para lograr los objetivos, calificar y luego el campeonato”, expresó el refuerzo proveniente de los Rayados del Monterrey.

“Me he adaptado muy bien a los compañeros, desde el primer partido vengo a dar el cien y ayudar al equipo con goles, esperen lo mejor de mi”, agregó.

Los 28 goles que marcó en el 2017 son su mejor carta de presentación. Alonso sabe que tendrá todas las miradas encima pero eso no le genera presión.

“Más que presionarme me motiva, uno como delantero le gusta meter goles y a eso vengo, pero no me quiero obsesionar, sé que también es importante dar asistencias, jalar la marca y dar un buen juego para que otros compañeros metan gol, siempre quiero hacer más de lo que hice anteriormente, yo me pongo la vara alta para ser mejor, en este caso quiero meter más goles que los torneos anteriores”, afirmó el jugador que utilizará el número 30 este torneo.

A sus 23 años le sobra experiencia, con los Rayados del Monterrey cumplió su sueño de debutar en el máximo circuito el 19 de abril del Clausura 2013.

“Ma ha ayudado mucho el paso por Monterrey, desde que debuté en la Liga Mx con Vucetich, aprendí mucho, me rozaba con jugadores de gran talla como Suazo, Cardona, Aldo, Dorlan, se les aprende mucho, estuve en la Copa Mx, Concachampions, vengo a aportar la experiencia de todos estos años” aseguró.

Alonso nació en el Paso Tx, así que la adaptación no será problema ya que se encuentra nuevamente en la frontera.

“Me siento como en Juárez, es frontera, cuando voy a McAllen me acuerdo de mi infancia, de cuando iba a la escuela”, comentó.

El primer triunfo del Atlético Reynosa lo vivió desde las gradas, situación que le permitió analizar mejor a sus compañeros.

“El equipo se vio bien, claro que todavía hay cosas en que trabajar, tenemos apenas 3 semanas juntos pero vamos a mejorar, estoy muy contento porque por fin podré debutar, aunque sea de visita pero con la esperanza de dar la primera de muchas alegrías a la afición”, expresó.