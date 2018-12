Listo el presupuesto 2019: la Sedena entre las de mayor aumento

Ciudad de México.

La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, quedará cerrada hoy jueves con recortes a 10 secretarías de Estado e incrementos en ocho, destacadamente la secretarias del Trabajo y de la Defensa Nacional.

"Estamos cumpliendo con los compromisos de que sea un presupuesto equilibrado, realista, que no signifique déficit, que no se solicite crédito, no haya endeudamiento, que no se gaste más de lo que se está calculando obtener de ingresos", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, la Ley de Ingresos no incluirá nuevos impuestos, deuda ni alza en precio de combustibles, pero si una convocatoria a la sociedad a cumplir obligaciones fiscales: "todos a portarse bien", expresó.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente se refirió así al primer paquete fiscal que le corresponde integrar y presentar a la Cámara de Diputados, reiterando que cumplirá sus compromisos sobre austeridad en el gasto y sobre no implementar incrementos excepto aquellos indexados a la inflación en la miscelánea fiscal, por lo que dijo, no serán aumentos en términos reales.

Aunque no dio cifras específicas, López Obrador dijo que el presupuesto para el Ejército se incrementará, porque se contempla reforzarlo para que pueda crearse la Guardia Nacional, anticipando reclutamientos como parte de su plan de atender con las Fuerzas Armadas la problemática de seguridad en el país.

La previsión presupuestal ocurre aun cuando no se ha generado las reformas que autoricen la medida, pero con las Fuerzas Armadas ya actuando en el combate a delitos del fuero común según expresó el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval el pasado lunes.

"En términos reales van a tener más presupuesto, (la de Defensa Nacional) es de las secretarías que va a tener más presupuesto porque se contempla reforzar el apoyo del ejército, en la creación de la Guardia Nacional, se está contemplando. Vamos a necesitar de más elementos, se va a convocar reclutar elementos".

López Obrador sostuvo que, sin el ejército y la armada, la población quedaría indefensa.

Incrementos en ocho secretarías

No obstante, dijo no tener el porcentaje de aumento presupuestal, pero comentó que, de las 18 secretarías de Estado, serán ocho las que tengan un incremento significativo y el resto una disminución como parte del plan de austeridad.

"Todo el gobierno va a aplicar la austeridad republicana, pero hay secretarias que por la situación de emergencia en que nos encontramos, deben tener más presupuesto", dijo.

Destacó como ejemplo el de la secretaría del Trabajo, que recibirá un presupuesto de más del doble del actual, por la implementación del programa "Jóvenes construyendo el futuro".

Además, enlistó como las dependencias y entidades con aumento a la secretarías del Bienestar, Pemex y CFE.

La propuesta de presupuesto se presentará el sábado a las 5:00 de la tarde a la Cámara de Diputados, junto con la Ley de Ingresos, sobre la que destacó que los próximos dos días se dedicarán a "la maquila", es decir, a elaborar el documento y sus anexos.

"Hay la garantía de que el dinero de los contribuyentes no va ser mal usado, no se va a ir por el caño de la corrupción, no será para lujos en el gobierno, será bien aplicado para que haya desarrollo en el país, haya bienestar, paz y tranquilidad. Ese es el propósito en cuanto a la ley de ingresos que se va a enviar al igual que el presupuesto.

"Vamos a cumplir con apoyar actividad productiva, crear empleos, promover el crecimiento económico, que se de atención especial a la gente humilde, a la gente pobre. Estoy satisfecho con el presupuesto que vamos a enviar", concluyó.