LISTO EL ´DINAMITA´

A cuatro días del combate que marcará su regreso a la Arena Coliseo, Rafael "Dinamita" Reyes se declaró listo no sólo para pelear, sino para ganar de forma contundente.

El pugilista reynosense está muy concentrado en el pleito de este sábado, tanto, que poco le ha importado que le hayan cambiado el rival a pocos días del evento.

El matamorense Jonathan Beltrán sufrió una lesión en su mano izquierda, por lo que ahora se enfrentará a Fidel "El Terremoto" de la Cruz, originario de Monterrey, Nuevo León.

"Estamos preparados física y mentalmente ya que hemos tenido una gran preparación, yo no me estaba preparando solamente para esta pelea sino para las que vienen, el entrenamiento tiene meses y aunque me cambiaron el peleador pues bienvenido el que sea, yo estoy listo", afirmó.

En su carrera como boxeador profesional ha disputado combates largos, pleitos hasta de 10 rounds, pero ahora tendrá solamente 4 asaltos para brindarse.

"Vamos a estar trabajando desde antes en los camerinos, calentando bien para salir tirando golpes desde que suene la campana, yo quiero dar un buen espectáculo a la afición, si la puedo acabar en un round pues mucho mejor, a la gente le gusta ver nocaut, voy a darlo todo y voy a tirar golpes de ser necesario en los cuatro rounds", señaló.

Ha perdido sus últimas 3 peleas, dos de forma muy polémica y todas fuera de México, por eso "Rafa" está consiente que le urge un triunfo para enderezar su camino.

"Después de vencer en Texas a un invicto, tuve tres peleas perdidas en California, Boston, en otros niveles, necesito cortar esa racha y que mejor que en mi casa, necesito ganar y prepararme para después ir por un título y pelear en carteleras más grandes", indicó.

El "Dinamita" no baja el ritmo en sus entrenamientos, por las mañanas corre hasta 10 kilómetros y en las tardes trabaja hasta dos horas en el Gimnasio Treviño, poniendo especial atención en la rapidez de puños.

La función de box comenzará a las 20:30 horas, el cartel presenta tres combates profesionales con la participación de los reynosenses José Luis Baltazar III y Luis "Kiko" Cuevas, además de seis peleas amateurs en las que participarán los seleccionados de Reynosa.